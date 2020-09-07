В Ульяновской области отметили национальный татарский праздник «Сабантуй»

5 сентября событие в регионе отметили программой праздничных онлайн-мероприятий с участием творческих коллективов Буинского района Республики Татарстан и областного Центра татарской культуры.

В Год памяти и славы праздник включил мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот прекрасный народный праздник корнями уходит в глубокую древность. Он объединяет, сплачивает, поднимает национальный дух! Несёт в себе ощущение радости и любви к труду, ожидание хорошего урожая. Веками на берегах Волги и на нашей Симбирской-Ульяновской земле бок о бок живут и трудятся представители разных народов и вероисповеданий, между которыми издавна сложились крепкие дружеские отношения. Достойное место среди них принадлежит татарскому народу – второму по численности в России и в нашем регионе. Татарский народ – трудолюбивый, талантливый и верный своей Родине. Вы вносите весомый вклад в развитие родной земли в самых разных сферах деятельности, бережно относитесь к национальным традициям и культуре. От всего сердца благодарю всех, кто принимает участие в работе по совершенствованию и гармонизации межнациональных отношений на территории Ульяновской области, сохранению, возрождению и дальнейшему развитию культуры, национальных обычаев и традиций», — сказал Губернатор Сергей Морозов.

Глава региона выразил большую признательность представителям татарского народа за высокие достижения в области сохранения и укрепления национального языка и культуры.

Сегодня на территории Ульяновской области язык и культуру татарского народа изучают в 164 школах около 4,6 тысячи учащихся, более 80 учителей школ региона преподают татарский язык и литературу. Активно работает Центр татарской культуры. Действуют музей образования и культуры татарского народа Симбирского–Ульяновского края, татарские театры и молодёжные клубы.

Руководитель Ульяновской региональной татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин отметил, что большую поддержку в области сохранения культурных традиции и особенностей народов региона оказывает Правительство региона. Областная грантовая политика ориентирована на укрепление межнационального мира и согласия.

«В этом году на средства областного гранта мы реализуем проект «От Сабантуя до Сомбеля». Несмотря на виртуальный формат, мы смогли сохранить все элементы этого замечательного праздника. Организовано множество поздравлений, концертных программ с номерами из муниципалитетов региона, а также мастер-классов. Сомбеля – это древний праздник урожая, который отмечают осенью. Обычно в этом время татары отмечали свадьбы, проводили свадебные обряды. Впервые этот праздник мы возродили четыре года назад на базе Центра народной культуры. К нему приурочена народная борьба на поясах «Куреш». В этом году в спартакиаде приняли участие более 30 ульяновцев — борцов разных национальностей. Победителем стал житель Димитровграда», — рассказал Рамис Сафин.

Региональная татарская национально-культурная автономия ежегодно организовывает познавательные форумы и конференции, фестивали и олимпиады для учащихся, съезды учителей татарского языка, а также конкурсы — например, «Учитель года по родному языку».

В Ульяновской области издаются татарские национальные газеты «Эмет», «Кумяк кюч». Печатаются книги татарских поэтов и писателей. Выходит телевизионная передача «Чишмэ».

В 2019 году на Всероссийском форуме в Ульяновской области были собраны СМИ из 62 регионов страны, где выходят передачи и выпускаются печатные издания на татарском языке. В этом году татарская национально-культурная автономия Старокулаткинского района выиграла областной грант на проведение третьего межмуниципального фестиваля национальных средств массовой информации, приуроченного к 90-летию районной газеты «Кумяк Кюч». Эта газета имеет самый большой тираж среди районных газет и на протяжении всего времени существования издается под названием «Кумяк Кюч», что в переводе означает «коллективная сила».

ulgov.ru