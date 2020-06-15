В Ульяновской области пройдет фестиваль национальных кинематографий, «Сабантуй сорок пятого» и конкурс близнецов «20х20»

12 июня губернатор Сергей Морозов встретился с лидерами национально-культурных автономий Ульяновской области. На заседании обсудили реализацию проектов по укреплению общегражданского единства, межнационального мира и согласия в регионе.

«Ульяновская область и в Поволжье, и в масштабах страны является примером того, как нужно сохранять межнациональное согласие, дружбу всех народов, укреплять общенациональное единство, формировать общегражданскую и региональную идентичность. Вместе с вами мы работаем на благо всех жителей нашего региона, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности. Вслед за Президентом Российской Федерации мы видим воплощение нашего единства в патриотизме, созидательном труде и стремлении к справедливости. Сегодня здесь собрались люди, которым не надо объяснять, что такое социальная ответственность, люди, которые первыми приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Я хочу сердечно поблагодарить вас за добрые дела и человечность», — сказал глава региона.

Сергей Морозов поблагодарил представителей национально-культурных автономий, которые совместно с религиозными, волонтерскими организациями оказывают бескорыстную помощь пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса. Только вьетнамская община передала более пяти тысяч защитных масок волонтерам и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Земля Симбирская — это гордость и опора нашего государства. В нашем крае процветает межнациональный мир, царит любовь и согласие. Во многом это стало возможным благодаря пристальному вниманию к вопросам национальностей руководства региона, ежегодной грантовой поддержки автономий. Благодаря этому реализуются проекты, направленные на укрепление культуры и традиций народов нашего региона. Реализацию нашего грантового проекта «Победу поем» мы запланировали в сентябре. Поступило очень много заявок — так много граждан хотят выразить свое отношение к Великой Победе и прославить героев своей родной земли. Кроме того, пройдет традиционный конкурс «Поющая Россия» с участием граждан из 20 областей нашей страны. Отрадно, что в проекте вновь будут представители все национально-культурные автономии», — сказала председатель Ульяновской региональной общественной организации сохранения и развития культуры «Русский дом» Тамара Кулябина.

Так, в 2020 году 25 некоммерческих организаций получили областные субсидии на реализацию проектов, направленных на распространение знаний о народах, проживающих в Ульяновской области, формирование гражданского патриотизма, противодействие фальсификации истории и поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей. Будет проведен фестиваль национальных кинематографий народов, населяющих Ульяновскую область, «Этнографический калейдоскоп», народные праздники: Акатуй, Сабантуй, Шумбрат, а также форум учащейся и студенческой молодёжи «Наследие Победы – наше единство».

«Грантовая поддержка — это большое подспорье для популяризации культуры народов, проживающих в нашем регионе. В году мы проведем «Сабантуй сорок пятого», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также межнациональный фестиваль-конкурс среди близнецов «20х20». Грант получила татарская национально-культурная автономия Старокулаткинского района. Будет организован межмуниципальный фестиваль национальных средств массовой информации, приуроченный к 90-летию районной газеты «Кумяк Кюч». Кроме того, мы проведем межнациональный форум работников культуры», — рассказал председатель Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин.

В 2020 году исполняется 130 лет со дня рождения Константина Иванова — одного из самых знаменитых чувашских поэтов, основоположника национальной литературы. Его имя, как автора бессмертной поэмы «Нарспи», известно во всем мире. Константин Иванов жил и учился на Симбирской земле. По словам руководителя региональной чувашской национально-культурной автономии Олега Мустаева, на средства гранта в регионе будет организован форум с участием писателей Чувашской республики и регионов страны, посвященный Константину Иванову.