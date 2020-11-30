В Узбекистане состоялась церемония награждения участников конкурса, посвященного Дню флага Республики Татарстан

В Представительстве Республики Татарстан в Республике Узбекистан, с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, состоялось торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса (online), посвященного Дню флага Республики Татарстан в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР.

В мероприятии приняли участие представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А., председатель Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента Набиуллин Р.Х., первый заместитель председателя Правления ТОПКЦ г.Ташкента Тухватуллин Р.Г., специальный корреспондент корпункта Телерадиоканала «Татарстан новый век – Планета» в Республике Узбекистан Каримова С.И., и др.

Ахтареев А.А. в своем выступлении проинформировал собравшихся о дате принятия и значении флага Республики Татарстан, подробно осветив важнейшие исторические события, достижения и предстоящие задачи развития республики.

Набиуллин Р.Х. рассказал о деятельности Татарского культурного центра в этом году, о проводимых мероприятиях и поблагодарил руководство Республики Татарстан, Национального Совета Всемирного конгресса татар, Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан за постоянное внимание и поддержку татар Узбекистана не смотря на дальнее расстояние от исторической родины.

В рамках мероприятия состоялось торжественная церемония награждения с вручением дипломов и памятных подарков победителям творческого конкурса (online), в котором помимо участников из Республики Узбекистан приняли участие татары со всего мира.

Победители определились следующим образом:

1 место — Ахмерова Рамиля Ринатовна (г.Ташкент);

2 место — Чарлмерс Зифрида Рафаиловна (г.Арброт, Шотландия, Великобритания);

3 место — Гулова Насима Курбангалиевна (г.Бухара).

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан