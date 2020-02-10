В Йошкар-Оле даст гастроли Уфимский татарский театр «Нур»

С 27 по 29 марта в столице Республики Марий Эл состоятся гастроли Уфимского государственного татарского театра «Нур». Гастроли пройдут на сцене Марийского театра драмы им. М.Шкетана.

Программа:

27 марта — «Башмагым», музыкальная комедия

28 марта — «Тыкрыкта булды бу хэл», комедия

29 марта — «Хыял йорты», музыкальная комедия

Начало спектаклей в 18:00 часов.

Адрес: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пл. Ленина, 2, Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана

Телефоны: +7917-415-29-83, +7836-263-00-18, +7836-278-13-78

Уфимский татарский театр »Нур» стоял на заре рождения татарского национального театрального искусства. Впервые занавес театра открылся в Уфе в 1912 году. Организатором татарской труппы с поэтичным названием «Нур» была юная 19-летняя татарская актриса и режиссёр Сахипжамал Гиззатуллина-Волжская.

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