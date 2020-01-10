В Йошкар-Оле издан сборник по татарскому краеведению

«История села – история России. Роль ислама в сохранении духовности татарского народа» (Материалы межрегиональной научно-практической конференции). Йошкар-Ола.. 400 стр.(25,о п. л.). – так называется сборник, изданный в 2019 году силами краеведов Республики Марий-Эл и Республиканского центра татарской культуры РМЭ при финансовой поддержки Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ.

В этот сборник включены материалы и статьи участников двух межрегиональных научно-практических конференций: «История села — история России. Роль ислама в сохранении духовности татарского народа» ( г.Йошкар-Ола,18 апреля 2018 года) и «Историко-богословское наследие Шигабутдина Марджани и современное татарское общество Республики Марий Эл»( г.Йошкар-Ола, 2013 год).

В сборнике опубликованы материалы, подготовленные 79 авторами – учеными, специалистами, краеведами, работниками культуры, преподавателями вузов и учителями, представителями СМИ, религиозных и общественных организаций.

В структурном отношении сборник состоит из двух частей.

В первой части (с.5-227) опубликованы статьи конференции «История села – история России. Роль ислама в сохранении духовности татарского народа».

Во второй части (с.229-390) опубликованы статьи, подготовленные на основе докладов конференции «Историко-богословское наследие Шигабутдина Марджани и современное татарское общество Республики Марий Эл».

Сборник открывается вступительной статьей составителя-редактора книги, известного йошкар-олинского татарского краеведа Ф. Ф. Сабирьяновой «Краеведение как инструмент изучения и сохранения истории народа» (с.5-14). В ней автор статьи рассказывает о некоторых итогах и направлениях деятельности татарского краеведения Республики Марий Эл.

Председатель Общества татарских краеведов РТ, профессор А. А. Бурханов в статье «Тюрко-татарское историко-культурное наследие как основа в изучения истории регионов» рассказывает о значении объектов природы и памятников историко-культурного наследия районов Татарстана и регионов РФ в рамках написания истории татарских населенных пунктов.

С. Ш. Сафина (г. Йошкар-Ола) на материалах РМЭ показывает роль мечети в сохранении духовности татарского народа (с.23-28). Краевед Ф.З. Мусин (пос. Параньга РМЭ) в своей публикации представил данные исследований родословной купцов и промышленников Маматовых, проживавших в Уржумском уезде Вятской губернии(с.29-34).В работе Н.А. Кореевой (г. Казань) рассматривается особенности социально-экономического развития Царевококшайского и Козмодемьянского уездов Казанской губернии в первой половине XIX в. В статье показана роль дворян, купцов, крестьян и мещан в промышленном произ-водстве и торговле (с.35-50). Купечество Царевококшайска выезжало для реализации своих товаров на Нижегородскую ярмарку и Казахскую степь.

М. В. Черепанов (г. Казань) в своей работе охарактеризовал марши памяти как новую форму краеведения и патриотического воспитания (с.50-57).

Профессор Марийского госуниверситета, д.и.н. Г. В. Рокина характеризует на основе архивных материалов деятельность Марийского лесоповала и показывает вклад депортиро-ванных крымских татар в экономику Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны( с.58-64).

Ф. А .Гибатдинов (с. Урмаево, Чувашия) показывает в своей статье(с.64-67) взаимодействие региональной национально-культурной автономии татар Чувашии с национальными культурными центрами. Старший научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Л.Р. Аскарова останавливается в своей публикации(с.72-76) на некоторых аспектах изучения истории населенных пунктов.

В статье Т.А. Биктимеровой (г. Казань) рассказывается о судьбе исчезнувшей деревни Новый Шимбер Царевококшайского уезда (с.77-86).

Р.З. Юлдашев (г. Йошкар-Ола) в своей публикации дает материалы о репрессирован-ных в 1930-1950 гг. муллах (с.98-101). И.З. Гайсин (г. Йошкар-Ола) рассказывает об исто-рии поселка Октябрьский РМЭ (с.101-108)..

Марийский этнограф, к. и. н. Т.Л. Молотова в своей публикации (с.112-119) характеризует этнографические и архивные материалы, показывающие процесс исламизации марийцев в конце XIX – начале XX вв.

В статье Р.Р. Аминова (г .Казань) дается краткий обзор краеведческой литературы по истории татар-мусульиан Оренбургского казачьего войска (с.119 -123). Статья А.Б. Насибуллиной (г. Казань) рассказывается об истории мечети села Кирби (Хаерби) и роли семьи Губайдуллиных в истории села (ч.123-125).

В статье руководителя Общества татарских краеведов РМЭ С.М. Газизьяновой (г. Йош-кар-Ола) рассказывается о некоторых итогах и направлениях деятельности краеведческого общества РМЭ (с.131-136). Л.В. Газизова (д. Тат-Китня , Мари-Турекский район, РМЭ) в своей публикации (с.150-153) рассказывает о проблемах изучения татарского языка в сельской школе. В работе Д.Ф. Низамиевой (г. Йошкар-Ола) характеризуются современные календарные праздники татар (с.159-162). Р.Р.Хафизова из Йошкар-Олы рассматривает национальный костюм как символ татарского народа (с. 176-180).

Казанский профессор, д. и. н. Ф. Г. Ислаев в своей публикации рассказывает о борьбе татар против христианизации и за сохранение своей религиозной и национальной самобытности в XVIII веке.( с.182-187). Статья Р.Ф.Шайхутдиновой посвящена вопросу о создании и деятельности муфтията в России в XVIII-XIX вв.(с.187-192). Р.Г.Габдрахманова из Йошкар-Олы показывает роль мусульманок в укреплении традиционного ислама в Республике Марий Эл (с.194-197). В статье И.Н.Мухаматвалиева (г.Йошкар-Ола) рассказывается об истории Соборной мечети города Йошкар-Ола (с.224-227).

Раздел 2 сборника открывается статьей исламоведа Д.А. Шагавиева(г.Казаньт) «Роль Ш.Марджани в татарской богословской мысли» ( с.230-238). В публикации доктора политических наук Р.М. Мухаметшина (г. Казань) рассматриваются роль Ш.Марджани в развитии мусульманского богословия и вопросы развития мусульманского реформаторства у татар в конце XVIII- XIX вв.(с.239-245). Ф.Ф .Сабирьянова (г. Йошкар-Ола) в своей работе рассматривает просветительские идеи Ш. Марджани и деятельность его последователей в Параньгинской стороне (с.234-256). Известный марийский историк специалист по средневековой и новой истории Марийского региона, д. и. н.,профессор К.Н.Сануков рассматривает в своей публикации вопросы взаимодействия марийских и татарских общественных деятелей в 1917-1920 гг.(с.257-263).

Известный татарский тюрколог, к. и. н. Р.Ф.Мухаметдинов в своей статье рассматривает идеи Ш.Марджани в культурной и общественно-политической жизни татарского народа (с.266-268).

Казанский историк.к. и. н. З.Г.Гарипова в своей публикации характеризует литературное наследие татар в эмиграции, в частности в Китае, Японии, Корее, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Польше, Румынии, Турции и других странах (с.275-281).

Известный татарский филолог и историк М.И.Ахметзянов свою работу посвятил к характеристике археографических и эпиграфических материалов татар из Марийского края ( с.281-287).

В статье татарского историка-археолога и востоковеда А.А.Бурханова характеризу-ются некоторые итоги научных исследований памятников XIII-XVI вв. в Среднем и Нижнем Поволжье в 1995-2004 гг. (с.288-298).

В публикации студентки КГМУ А.А.Бурхановой рассматриваются вопросы возникновения и распространения эпидемии «черной смерти» в Золотой Орде и других странах Во-стока в эпоху средневековья (с.299-301). Известный специалист по средневековой истории Поволжья, профессор А.Г. Бахтин посвятил свою публикацию к подходам Ш.Марджани на начальный этап истории Казанского ханства (с. 301-306).

С.К. Свечников из Йошкар-Олы в своей работе рассматривает вопрос участия марийцев в битвах за Казань 1505-1552 гг. (с.306-313).

Доктор исторических наук А.Ш. Кабирова из Казани рассматривает вопросы школьного образования у татар Поволжья в 1920-1930-е гг. Г.С. Зеленнева (г. Йошкар-Ола) характеризует религиозные взгляды и семейные ценности татар Республики Марий Эл (с.336-344).

Доктор филологических наук Д.Б. Рамазанова (г. Казань) рассматривает язык и культуру параньгинских татар (с.352-360).

«Татарские полотенца в фондах Национального музея Республики Марий Эл им.Т.Евсеева» — эта статья А.А. Айгузиной и Н.Н. Бочкаревой (г.Йошкар-Ола).(с.379-383).

Доцент Казанского университета Л.К. Каримова рассматривает в своей публикации татар в социальной структуре населения Республики Марий Эл (с.386-388). Таким образом, в краеведческом сборник , изданном в городе Йошкар-Оле, приводятся немало материалов по региональной истории и краеведению,связанные с татарами и другими народами Волго-Уральсколго региона начиная с периодов средневековья до наших дней. Поэтому названная книга является значительным вкладом в историко-краеведческую науку Республики Марий Эл, Татарстана и других регионов Поволжья и Урала.

Информация подготовлена председателем РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженным деятелем науки РТ А.А.Бурхановым