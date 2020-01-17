В Ютазах пройдет Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди мусульманок. Принимаются заявки

25 января 2020 года в поселке Уруссу Ютазинского района пройдет Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин.

Конкурс проводится с целью приобщения мусульманок к истинному знанию Ислама, для утверждения искренних намерений, а также с целью повышения уровня знаний Куръана и развития дальнейшего стремления к изучению Священной Книги наизусть. Соревнования проводятся в двух номинациях: «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов» и «Знание наизусть 4-х (27, 28, 29, 30) джузов». Кроме того, от участниц требуется знание махраджа и таджвида, а также умение красиво читать Куръан.

В конкурсе могут принять участие мусульманки, являющиеся гражданами России, независимо от возраста. По требованиям конкурса они не должны быть студентками центров по заучиванию Куръана и хафизами Куръана. Каждая конкурсантка может участвовать только в одной номинации.

Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин проводится Духовным управлением мусульман РТ, казыятом Юго-Востока РТ, мухтасибатом Ютазинского района, администрацией Ютазинского муниципального района.

Заявки принимаются до 15 января 2020 года. Анкету с заявкой и ксерокопией паспорта необходимо отправить по следующему электронному адресу: aisha-ustaz@rambler.ru. Образец анкеты прилагается во вложении. По всем вопросам можно обращаться по телефонам. 89274826912, 89274782509.

Победительнице конкурса в номинации знание наизусть 4-х (27,28,29,30) джузов текста Священного Курана будет вручена путевка в умру (при условии наличия махрама), остальных конкурсанток, занявших призовые места также наградят ценными призами. Кроме того, все участницы будут награждены поощрительными призами.

Напомним: конкурс чтецов Куръана среди женщин казыятом Юго-ВостокаТатарстана в последний раз проводился в Бавлинском мухтасибате в 2017 году.

dumrt.ru