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В Заинском районе пройдут народные гуляния

В Заинском районе пройдут народные гуляния

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.06.2020 0 10

— В этом году масштабного празднования дня плуга «Сабантуй» в Заинске не будет. Гуляния состоятся лишь в сельской местности – в 22 сельских поселениях Заинского района, 4 июля. Что касается празднования 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне, то решением правительства РФ праздничные парады пройдут лишь в некоторых крупных регионах страны, поэтому в Заинске такие мероприятия не запланированы, — прокомментировал заместитель руководителя Исполкома района по социальным вопросам Александр Чапков.

Айгуль Яруллина

zainsk-inform.ru

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