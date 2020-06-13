В Заинском районе пройдут народные гуляния

— В этом году масштабного празднования дня плуга «Сабантуй» в Заинске не будет. Гуляния состоятся лишь в сельской местности – в 22 сельских поселениях Заинского района, 4 июля. Что касается празднования 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне, то решением правительства РФ праздничные парады пройдут лишь в некоторых крупных регионах страны, поэтому в Заинске такие мероприятия не запланированы, — прокомментировал заместитель руководителя Исполкома района по социальным вопросам Александр Чапков.

Айгуль Яруллина

zainsk-inform.ru