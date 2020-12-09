Василь Шайхразиев: «Каждый подвиг — это гордость»

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, состоялось сегодня в здании Казанской Ратуши. Это праздник, который вошел в историю памятных дат России недавно — в 2007 году. Собравшихся на встрече героев — уроженцев Татарстана, а также потомков погибших воинов из нашей республики приветствовал заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«С одной стороны, этот праздник новый, но, с другой стороны, его история в России большая. Звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда Советского Союза, Героя Труда Российской Федерации, полного кавалера орденов Славы, полного кавалера ордена Трудовой Славы являются высшими наградами нашей страны. Каждый подвиг — это гордость и наша история», — сказал Вице-премьер РТ.

Спикер отметил, что год 75-летия Великой Победы и 100-летия образования ТАССР стал знаменательным для республики. Несмотря на пандемию, Президентом РТ было принято решение провести парад Победы на самом высоком уровне с соблюдением необходимых мер безопасности. Республика показала всему миру, что люди здесь с уважением относятся к подвигу, который совершили советские солдаты.

«К сожалению, этот День Героев Отечества мы отмечаем без Бориса Кирилловича Кузнецова. Вся республика в торжественной обстановке проводила нашего последнего Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны со всеми почестями», — сказал Василь Шайхразиев.

От имени Президента РТ, Госсовета и Правительства РТ он поздравил ветеранов с праздником и пожелал им здоровья, мира и добра. В настоящее время в Татарстане проживают 24 Героя Отечества, среди них — три Героя Российской Федерации, один Герой Труда Российской Федерации, 16 Героев Социалистического Труда и четыре полных кавалера ордена Трудовой Славы.

Собравшихся с праздником поздравил председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков. Он отметил, что этот праздник заставляет всех задуматься о том, насколько мужественен наш народ.

Перед участниками встречи выступил председатель общественной благотворительной организации «Герои Татарстана», Герой Российской Федерации Газинур Хайруллин. Газинур Гарифзянович — пилот легендарного экипажа, который 51 год спустя повторил подвиг Михаила Девятаева, в полном составе совершив героический побег из афганского плена. Он поблагодарил всех людей, собравшихся на мероприятии, а также руководство республики за теплое отношение и поддержку ветеранов.

Наталья Рыбакова

tatar-inform.ru