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Василь Шайхразиев отправится с рабочим визитом во Владивосток

Василь Шайхразиев отправится с рабочим визитом во Владивосток

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, Конгресс яналыклар, Төп яңалыклар, 30.01.2020 0 4

31 января-1 февраля 2020 года заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправится с рабочим визитом во Владивосток.

В рамках двухдневного визита председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар ознакомится с ходом строительства мечети города. Напомним, закладка первого камня будущей мечети состоялась еще в 2012 году.

На 1 февраля намечены посещение музея, выставки Находкинской татаро-башкирской общественной организации «Туган тел», а также встреча с активом татарских общественных организаций Приморского края.

Также запланирована встреча с активом татарских общественных организаций Дальневосточного Федерального округа.

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