Василь Шайхразиев ознакомился с мечетью «Мунира» в Кемерово

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в ходе визита в Кемеровскую область посетил мечеть «Мунира» в городе Кемерово. Здесь его встречает имам-хатиб Рубин хазрат Муниров.

Мечеть была открыта 21 октября 2008 г. Она строилась на средства кемеровчан всех национальностей и конфессий. Название «Мунира» мечеть получила в честь матери экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которая была известна как хороший и набожный человек и ушла из жизни в 2001 году.

У мечети есть 2 минарета в арабском стиле, высота которых достигает 48 м. Купол мечети выполнен в самаркандском стиле, остальные части здания — в турецком.

В мечети есть помещения для проведения бракосочетаний, конференц-зал, балкон для женщин, читальный зал, библиотека, магазин халяльных продуктов. По субботам и воскресеньям в мечети проводятся занятия по арабской каллиграфии, основам Ислама и чтению Корана.

Мечеть «Мунира» является городской достопримечательностью. Кроме неё в Кузбассе действуют ещё 6 мечетей, а также 8 молитвенных домов и комнат.