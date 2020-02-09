Василь Шайхразиев ознакомился с Центром татарской культуры «Яшьлек» Прокопьевска

Сегодня Центр татарской культуры «Яшьлек» Прокопьевска, который расположен на втором этаже огромного Дворца культуры «Ясная Поляна», встретил заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева татарской песней и национальным сладким угощением Чак-чак. Напомним, вчера Василь Шайхразиев прибыл в Прокопьевск с рабочим визитом.

Председатель центра татарской культуры «Яшьлек» Сария Шарипова рассказала и гостям о жизни татар в городе и провела экскурсию по Татарскому центру. Также Сария Зиндафовна рассказала о мероприятиях, которые проводятся их силами. С особой гордостью она говорила о том, что в области организуется конкурс «Татар кызы» . Она пообещала, что победительницу юбилейного 5-ого для них конкурса отправит участвовать и в финальный этап в Казань.

Василь Шайхразиев похвалил за работу, но отметил, что конкурсы и мероприятия должны выходить и за пределы города и привел в пример конкурс Джалиловские чтения, который проводится в Казани.

Василь Шайхразиев вручил Центр татарской культуры «Яшьлек» памятный подарок — часы с изображением Габдуллы Тукая.

Центр татарской культуры «Яшьлек» работает с 2003 года. В этом же году при национальном Центре татарской культуры «Яшьлек» под руководством Шарыповой Сарии Зиндафовны создан татарский ансамбль «Лэйсэн». Ансамбль «Лейсен» — постоянный участник городского и областного татаро-башкирского праздника «Сабантуй». С творчеством этого самобытного фольклорного коллектива хорошо знакомы не только прокопчане, но жители Кузбасса, Сибири, Урала.