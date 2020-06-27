Василь Шайхразиев: «Поправки к Конституции помогут развивать родные языки»

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Он посетил участок, расположенный в здании казанской гимназии №3.
На входе в избирательный пункт Василю Шайхразиеву измерили температуру и выдали средства индивидуальной защиты. Затем он на расстоянии показал члену избиркома паспорт в развернутом виде, получил бюллетень и отправился в кабину для голосования. На участок председатель Нацсовета ВКТ пришел вместе со своей семьей.
«Это событие мы давно ждали и готовились. Во Всемирном конгрессе татар мы поддержали решение о том, что обновление Конституции нам необходимо», — подчеркнул спикер.
Он отметил, что согласно переписи 2010 года, татар 5,3 млн человек по всей России и это второй по численности народ.
«В то же время, когда мы говорим о содержательной части предложенного варианта обновления Конституции РФ, мы прекрасно понимаем, что там делается акцент на национальные республики, языки, обучение. Очень важными предложения являются с точки зрения пенсионного обеспечения, молодежи, отдыха, работы. И в принципе за последние месяцы мы убедились в том, что те обновления и предложения, которые были включены в проект обновленной Конституции, и уже ряд из них начали исполнять. Поэтому в самом деле это надежда. Опираясь на сегодняшний день, мы практически создаем базу завтрашнего дня», — подчеркнул Василь Шайхразиев.
Председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар добавил, что бюллетень в республике напечатан на двух государственных языках, татарском и русском. По его словам, это еще раз доказывает, что для национальных республик Конституция — это опора, которая дает возможность развивать родной язык.
Напомним, что голосовать можно будет до 1 июля включительно. В Татарстане для этого задействованы 65 территориальных и 2809 участковых избирательных комиссий. Кроме того, в республике организованы 370 площадок для голосования на открытом воздухе.