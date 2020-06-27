Василь Шайхразиев: «Поправки к Конституции помогут развивать родные языки»

На входе в избирательный пункт Василю Шайхразиеву измерили температуру и выдали средства индивидуальной защиты. Затем он на расстоянии показал члену избиркома паспорт в развернутом виде, получил бюллетень и отправился в кабину для голосования. На участок председатель Нацсовета ВКТ пришел вместе со своей семьей.

«Это событие мы давно ждали и готовились. Во Всемирном конгрессе татар мы поддержали решение о том, что обновление Конституции нам необходимо», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что согласно переписи 2010 года, татар 5,3 млн человек по всей России и это второй по численности народ.