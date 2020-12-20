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Председатель Нацсовета посетил Дом Агафуровых в Екатеринбурге

Председатель Нацсовета посетил Дом Агафуровых в Екатеринбурге

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.12.2020 0 30

В рамках деловой поездки в Свердловскую область заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев совершил экскурсию по Татарской слободе г. Екатеринбург.

Точкой старта стал Музейный клуб «Дом Агафуровых». Деревянный резной особняк в неорусском стиле, построенный в 1896-1898 гг., принадлежал братьям Агафуровым — Камалетдину, Зайнетдину и Кашафетдину Агафуровым — миллионерам конца XIX века. Долгие годы особняк находился на реставрации. В 2016 году здесь открылся Музейный клуб «Дом Агафуровых».

Сегодня Музейный клуб пополнил свой фонд: Василь Шайхразиев отдал в дар Дому Агафуровых часы «100-летие ТАССР».

Затем Вице-премьер РТ отправился в Свердловскую областную межнациональную библиотеку. Визитная карточка библиотеки – обширный и неповторимый фонд литературы на языках народов России, а также документов, посвященных этногенезу, истории, быту, культуре и литературе этих народов. На сегодняшний день фонд Свердловской областной межнациональной библиотеки насчитывает более 95 тысяч единиц хранения, из которых 5 тысяч — татарские книги.

Здесь проходят и некоторые мероприятия национальных общественных организаций.

В завершении ознакомления с Татарской слободой Василь Шайхразиев подарил библиотеке 7 томов «Истории Татар».

Илюзя Абульханова

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