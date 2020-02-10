Василь Шайхразиев посетил мечеть «Махаля Рамазан» в Прокопьевске

Рабочая программа Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева в Прокопьевске продолжается. Сегодня утром председатель Нацсовета ВКТ посетил еще одну мечеть города – “Махаля Рамазан”.

Мечеть «Махаля Рамазан» находится в здании 1931года постройки. Имамом мечети является Марсель хазрат. В 1996 году это здание передается под мечеть. Ранее здесь находился детский дом. После окончания строительства новой мечети планируется переезд на новое место. Марсель хазрат будет имамом новой мечети.

В мечети гостей радушно втретили. Затем был прочитан намаз. После этого Марсель хазрат провел экскурсию по мечети. Как рассказали Василю Шайхразиеву на пятничный намаз приходят около 80ти мусульман. Хоть мечеть и находится в старом здании, но всё же имеет небольшое медресе.