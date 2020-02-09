Василь Шайхразиев посетил мечеть «Сажда» в селе Верх-Егос

Васил Шайхразиев посетил мечеть «Сажда», которая находится в селе Верх-Егос Прокопьевского муниципального района Кемеровской области. Встретил делегацию Татарстана хазрат мечети хаджи Минулла.

Председатель Национального Совета ознакомился с мечетью и поинтересовался у хазрата, как обстоят дела. «У нас очень красивая мечеть. Молиться народ ходит много. По воле Аллаха, все хорошо,» — ответил Минулла хазрат.

Мечеть в селе Верх-Егос была построена в 2010 году. 16 сентября 2012 года состоялось торжественное открытие. Территория благоустроена, огорожена забором с татарскими орнаментами.