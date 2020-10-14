Василь Шайхразиев посетил мечеть в Кургане

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Зауралье. В Кургане с его участием пройдет открытие Татарского культурного центра.

Председатель Национального совета начал свой рабочий день с посещения мечети в Кургане. Здесь его встретил имам мечети Алишер хазрат. «У нас работает мечеть, на пятничную молитву собираются более 200 человек», — рассказал имам. — Также здесь проводятся никахи, ифтары и др.

Василь Шайхразиев спросил у имама оказывает ли население помощь мечети. «Многие оказывают посильную помощь. Среди них и бизнесмены, и простые люди», — ответил Алишер хазрат.

После мечети председатель Национального совета отправился на открытие татарского культурного центра в г. Курган. Открытие Центра наши соотечественники ждали давно. Это будет место для организации различных мероприятий, встреч и проведения кружков для детей.