Василь Шайхразиев посетил павильон «Казань» в Сочи

Сегодня в рамках рабочего визита в Краснодарский край заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил культурно-этнографический центр «Моя Россия».

Центр был открыт накануне Зимних Олимпийских Игр 5 февраля 2014 года. Он расположен в селе Эстосадок Адлерского района города Сочи и входит в состав Краснополянского поселкового округа.

«Культурно-этнографический центр «Моя Россия» — уникальный объект, не имеющий аналогов в мире. На площади 3 гектара разместились 11 тематических павильонов, представляющих различные регионы России в миниатюре.

Территория парка полностью пешеходная. Этнографический центр «Моя Россия» разбит на несколько секторов по географическому принципу — с запада на восток: «Кавказ», «Суздаль», «Центральная Россия», «Москва», «Краснодарский Край», «Санкт-Петербург», «Русский Север», «Казань», «Урал», «Сибирь» и «Бурятия». Каждое здание стилизовано под архитектуру соответствующего региона.

В рамках программы экскурсии Василь Шайхразиев ознакомился с павильоном «Казань» и другими секторами центра. Были обсуждены вопросы о дальнейшем усовершенствовании и поддержке татарского павильона.

На сегодняшний день тематический павильон «Казань» представляет из себя миниатюру территории Казанского кремля с некоторыми архитектурными сооружениями, здесь можно ознакомиться с башней Сюммбике, Преображенской проездной башней и др.