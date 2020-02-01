enrutat
Главная / Василь Шайхразиев посетил первую в Приморском крае мечеть
Василь Шайхразиев посетил первую в Приморском крае мечеть

Василь Шайхразиев посетил первую в Приморском крае мечеть

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Конгресс яналыклар, Төп яңалыклар, 01.02.2020 0 14

Программа рабочего визита в Приморский край татарстанской делегации во главе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым включила посещение мечети г. Находка.

Находкинская мечеть является исламским культурным центром города. Открыта 24 октября 2006 года на склоне сопки Лебединой. Первая в Приморском крае мечеть была построена при поддержке местной татарской общины.

Находкинская мечеть уникальна тем, что является единственной мечетью во всем Приморском крае. Выполнена из красного кирпича в виде двухэтажного здания с преобладанием аскетического стиля. Минарет мечети высотой 21 метр, а само здание способно вместить до 500 человек.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.