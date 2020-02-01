Василь Шайхразиев посетил первую в Приморском крае мечеть

Программа рабочего визита в Приморский край татарстанской делегации во главе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым включила посещение мечети г. Находка.

Находкинская мечеть является исламским культурным центром города. Открыта 24 октября 2006 года на склоне сопки Лебединой. Первая в Приморском крае мечеть была построена при поддержке местной татарской общины.

Находкинская мечеть уникальна тем, что является единственной мечетью во всем Приморском крае. Выполнена из красного кирпича в виде двухэтажного здания с преобладанием аскетического стиля. Минарет мечети высотой 21 метр, а само здание способно вместить до 500 человек.