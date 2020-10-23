Василь Шайхразиев посетил село Усть-Кяхта в Бурятии

В эти дни заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Республике Бурятия. Сегодня он прибыл в село Усть-Кяхта Кяхтинского района, где соотечественники встретили его с чак-чаком.

Татары проживают почти в каждом районе Бурятии. По данным переписи населения 2010 года в республике проживает 6813 человек. По численности татары занимают третье место после русских и бурят.

Село Усть-Кяхта Кяхтинского района, расположенное на границе с Монголией, было основано в 1730 году. Это многонациональное село. Здесь живут и татары. В 1952 году в Усть-Кяхту по Всесоюзной программе освоения целинных земель из Татарии приехали переселенцы-татары. Привезли с собой и семена овощей, и саженцы яблони. Так здесь появился яблоневый сад.

В настоящее время в селе Усть-Кяхта проживают 110 татар. В 2018 году на этой земле впервые был организован Сабантуй. В нем принимали участие люди разных национальностей. Организовать национальный праздник помогла руководитель Бурятской татарской автономии Сажида Баталова.

В 2018 году при поддержке Республики Бурятия и Республики Татарстан был создан туристический маршрут «Яблони». Здесь туристы могут ознакомиться с национальными обычаями, угоститься национальными блюдами и татарским чаем.

По этому маршруту прошел и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Он посетил школу в селе Усть-Кяхта. Здесь обучается 250 детей, из которых 30 — татары. В 2019 году при поддержке Татарстана открыли кабинет родного языка. Его создание также инициировала руководитель Бурятской татарской автономии Сажида Баталова. Планируется открыть факультативное занятие по обучению детей татарскому языку. Нужен преподаватель. Василь Шайхразиев сказал, что вопрос будет решен. Рассматривался и вариант организации обучения татарскому языку в онлайн режиме.

Председатель Национального Совета посетил и сельскую библиотеку. «Библиотеке нужно больше книг на татарском языке, и мы отправим их по почте. Возможно, в Бурятии мало татар. Но нам дорог каждый татарин,» — сказал политик. Василь Шайхразиев также отметил, что для лучшей организации Сабантуя будет оказана помощь со стороны Татарстана. Для этого будет направлена мобильная группа специалистов.