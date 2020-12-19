Сегодня Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Свердловскую область

Завтра, 20 декабря, в Екатеринбурге состоится конференция национально-культурной автономии татар Свердловской области на тему «Многообразие традиций коренных народов Среднего Урала как культурно-историческое богатство региона». Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев примет участие в мероприятии.

Председатель Национального Совета также встретится с руководителями татарских общественных организаций Свердловской области. Деловая поездка завершится торжественной церемонией подведения итогов мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР в Свердловской области.