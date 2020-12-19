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Сегодня Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Свердловскую область

Сегодня Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Свердловскую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.12.2020 0 10

Завтра, 20 декабря, в Екатеринбурге состоится конференция национально-культурной автономии татар Свердловской области на тему «Многообразие традиций коренных народов Среднего Урала как культурно-историческое богатство региона».  Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев примет участие в мероприятии.

Председатель Национального Совета также встретится с руководителями татарских общественных организаций Свердловской области. Деловая поездка завершится торжественной церемонией подведения итогов мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР в Свердловской области.

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