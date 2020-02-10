Василь Шайхразиев прибыл в Кемерово

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Кемеровской области. Вчера он провел ряд мероприятий в Прокопьевске. Сегодня рабочая программа Василя Шайхразиева продолжается в Кемерово.

В сегодняшней повестке дня — официальная встреча с Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, ознакомление с мечетью «Мунира» и встреча с представителями татарской общественности Кемеровской области. Затем в Кемеровском областном колледже культуры и искусств им. народного артиста СССР И.Д. Кобзона подготовлена концертная программа.