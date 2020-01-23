Василь Шайхразиев принял участие в заседании дискуссионного клуба имени Марьям Султановой в Уфе

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар принял участие в заседании дискуссионного клуба имени Марьям Султановой в Уфе. Напомним, Василь Шайхразиев находится в Башкортостане с рабочим визитом.

В рамках заседания дискуссионного клуба состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Дэрдменда. Ее читал доктор филологических наук, доцент Башкирского государственного университета М.С. Шарипов. После лекции Василь Шайхразиев поприветствовал всех собравшихся на мероприятие. Он выразил благодарность за внимание к личности Дэрдменда и заявил о необходимости создания таких клубов-фондов и в Татарстане.

После лекции были вручены благодарственные письма Всемирного конгресса татар за большой вклад в развитие языка, культуры, сохранение традиций татарского народа.

Благодарственным письмом поощрены Фархшатов Марсиль Нуруллович-кандидат исторических наук, заведующий отделом истории и истории культуры Башкортостана Института истории, литературы и языка Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Еникеев Ильдар Ривгатович-оператор передачи «Балкыш» телеканала «Туган тел», Тухватуллина Алсу Халяфовна-редактор приложения «Чаткылар» для детей татарской молодежной газеты «Омет» Республики Башкортостан.

Завтра Василь Шайхразиев встретится с руководителями татарских общественных организаций Башкортостана. Также запланирована встреча с руководителем администрации Республики Башкортостан А. Г. Сидякиным.