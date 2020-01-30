Васил Шайхразиев с рабочим визитом прибыл в Республику Бурятия

Сегодня рано утром татарстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым прибыл в город Улан-Удэ. В аэропорту «Байкал» гостей встретили председатель РНКАТ Республики Бурятия Сажида Баталова, заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РБ, председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.

В ходе двухдневного визита председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар встретится с активом РНКАТ Республики Бурятия.

Члены делегации посетят выставку-презентацию декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и татарской кухни сельских поселений Республики Бурятия с компактным проживанием татар.

Кроме того, ожидается встреча с активом татарских общественных организаций Байкальского региона, где планируется подведение итогов работы Исполкома Всемирного конгресса татар за 2019 год, план работы и задачи на 2020 год.

Также представители делегации посетят культурные мероприятия, приуроченные к 100-летию ТАССР и 15-летию Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии.

Намечены деловые встречи председателя Национального Совета с заместителем председателя Правительства Республики Бурятия и руководителем Администрации Правительства Республики Бурятия Баиром Цыреновым и Руководителем администрации г.Улан-Удэ Игорем Шутенковым.

Рабочая программа 30 января завершится посещением Центральной мечети г.Улан-Удэ и Дома дружбы народов. 31 января ожидается посещение Иволгинского дацана. Затем Василь Шайхразиев отправится во Владивосток.