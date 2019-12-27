Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев совершает рабочую поездку в Санкт-Петербург. Он примет участие в открытии экспозиции, посвященную быту, культуре и традиционным занятиям татарского народа в Российском этнографическом музее. Экспозиция будет работать на постоянной основе.

Российский этнографический музей — это один из крупнейших этнографических музеев Европы. Основан в 1895 году императором Николаем II, как этнографический отдел Русского музея, во исполнение воли и в память его отца императора Александра III.

Сегодня Российский Этнографический Музей – один из крупнейших этнографических музеев мира. Неслучайно зарубежные коллеги назвали его «этнографическим Эрмитажем». Он хранит 500 тысяч этнографических предметов по 157 многочисленным и малым народам России начиная с XVIII века.