enrutat
Главная / Василь Шайхразиев совершает рабочую поездку в Санкт-Петербург
Россия. Казань. 04.12.2017 - Интервью (фото: Ильнар Тухбатов/ ИА Татар-Информ) заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шайхразиев, Василь Гаязович
Россия. Казань. 04.12.2017 - Интервью (фото: Ильнар Тухбатов/ ИА Татар-Информ) заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шайхразиев, Василь Гаязович

Василь Шайхразиев совершает рабочую поездку в Санкт-Петербург

в Новости, Слайдер, Общество, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Конгресс яналыклар, Төп яңалыклар, 27.12.2019 0 21

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев совершает рабочую поездку в Санкт-Петербург. Он примет участие в открытии экспозиции, посвященную быту, культуре и традиционным занятиям татарского народа в Российском этнографическом музее. Экспозиция будет работать на постоянной основе.

Российский этнографический музей — это один из крупнейших этнографических музеев Европы. Основан в 1895 году  императором Николаем II, как этнографический отдел Русского музея, во исполнение воли и в память его отца императора Александра III.

Сегодня Российский Этнографический Музей – один из крупнейших этнографических музеев мира. Неслучайно зарубежные коллеги назвали его «этнографическим Эрмитажем». Он хранит 500 тысяч этнографических предметов по 157 многочисленным и малым народам России начиная с XVIII века.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.