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Василь Шайхразиев: «Татарская общественность поддержала создание Стратегии»

Василь Шайхразиев: «Татарская общественность поддержала создание Стратегии»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.09.2020 0 7

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в стенах Всемирного конгресса татар встретился с рабочей группой по разработке Стратегии татар. Он напомнил, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу перед ВКТ разработать документ еще в 2018 году. За 2 года был создан эскиз Стратегии и было собрано множество предложений от представителей татарской интеллигенции.

Он подчеркнул, что татарская общественность поддержала создание Стратегии. «Я выражаю всем огромную благодарность за то, что вы грамотно, основательно поработали,» — сказал Васил Шайхразиев рабочей группе. Он также выразил надежду о дальнейшем сотрудичестве.

Напомним, Стратегия татар была принята 29 августа 2020 года в Казани во время первого заседания Национального Собрания.

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