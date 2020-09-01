Василь Шайхразиев: «Татарская общественность поддержала создание Стратегии»

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в стенах Всемирного конгресса татар встретился с рабочей группой по разработке Стратегии татар. Он напомнил, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу перед ВКТ разработать документ еще в 2018 году. За 2 года был создан эскиз Стратегии и было собрано множество предложений от представителей татарской интеллигенции.

Он подчеркнул, что татарская общественность поддержала создание Стратегии. «Я выражаю всем огромную благодарность за то, что вы грамотно, основательно поработали,» — сказал Васил Шайхразиев рабочей группе. Он также выразил надежду о дальнейшем сотрудичестве.

Напомним, Стратегия татар была принята 29 августа 2020 года в Казани во время первого заседания Национального Собрания.