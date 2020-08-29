Василь Шайхразиев: «Цель Стратегии развития татарского народа заключается в создании связи между прошлым, настоящим и будущим»

В эти минуты в столице Татарстана проходит одно из самых знаменательных событий в жизни татар, а именно организованное Всемирным конгрессом татар «Милләт Җыены» («Национальное Собрание»). Порядка 500 представителей татарского актива из Республики Татарстан, а также из 68 регионов Российской Федерации собрались в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Почетными гостями Собрания стали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Cоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, депутат Государственной думы Российской Федерации Ильдар Гильмутдинов.

Первым к присутствующим обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев: «Дорогие соотечественники! Этот год ознаменован важным событием — 100-летием ТАССР. От имени Всемирного конгресса татар выражаю искренние поздравления в связи с этим знаковым событием. Сегодня в рамках празднования этой даты мы провели заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. Главным вопросом заседания стала Стратегия развития татарского народа, работа над которой велась в последние два года».

«В 2018 году Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать Стратегию развития татарского народа. С первого дня работы был подготовлен эскиз Стратегии. На основе этого эскиза ученые приступили к работе. Наработки Стратегии были представлены татарской общественности в районах РТ и федеральных округах РФ. Поскольку многие вопросы связаны с финансовыми вопросами, было решено применить государственную программу «Сохранение национальной самобытности татарского народа»», — отметил вице-премьер.

В заключении Василь Шайхразиев подчеркнул, что будущее татарского народа зависит от каждого из нас, наших устремлений и поступков. «Цель Стратегии развития татарского народа заключается в создании связи между прошлым, настоящим и будущим», — сказал Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар.