Василь Шайхразиев: В судьбе Бориса Кузнецова отразилась судьба всей страны

В судьбе Героя Советского Союза Бориса Кузнецова отразилась судьба всей страны и ее героического поколения победителей. Таким мнением поделился во время церемонии прощания заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

«Российская Федерация и Республика Татарстан понесли тяжелую утрату. На 95-м году жизни скончался Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов. Человек беспримерного мужества, один из самых уважаемых участников ветеранского движения нашей республики. Его жизнь была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости и готовности к самопожертвованию, отваге и мужеству. В судьбе Бориса Кирилловича отразилась судьба всей страны, ее героического поколения победителей», — подчеркнул Василь Шайхразиев.

Напомним, что в столице Татарстана началась гражданская панихида по Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Прощание с героем проходит в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Незадолго до церемонии свои соболезнования его родным направил Президент России Владимир Путин.

Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов скончался накануне на 95-м году жизни. Руководство Татарстана и Президент республики Рустам Минниханов принесли свои соболезнования его близким.

tatar-inform.ru