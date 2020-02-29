Василь Шайхразиев возложил венок к монументу Георгия Жукова в Краснодаре

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев продолжает череду поездок по федеральным округам России. Сегодня делегация Татарстана во главе с председателем Нацсовета работает в Краснодарском крае.

Программа рабочего визита включила посещение сквера им. Г.К.Жукова, где расположен бюст маршала СССР Г.К.Жукова, мемориальная арка «Ими гордится Кубань» с Георгием Победоносцем, отражающая историю Краснодара, и храм-часовня Александра Невского.

Затем Василь Шайхразиев посетил Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, где сотрудники музея рассказали гостям из Татарстана об истории старейшего учреждения культуры и одного из первых музеев на Северном Кавказе.

История сквера им. Г.К.Жукова начинается в 1932 году, в то время он носил название Первомайский. Ранее на его месте располагался Александро-Невский собор. В сквере часто проводят выставки народного творчества, а также другие культурно-массовые мероприятия.