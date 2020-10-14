Василь Шайхразиев вручил награды Всемирного конгресса татар активистам и представителям власти Курганской области

Сегодня Заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев принял участие в торжественном открытии Центра татарской культуры Курганской области.
В ходе мероприятия председатель Нацсовета наградил медалями Всемирного конгресса татар «За заслуги перед татарским народом» общественную активистку Агишеву Ингу Самигулловну, председателя совета директоров ЗАО «Кургансемена» Исламова Марата Нуриевича и индивидуального предпринимателя Пылкову Елену Авзаловну.
Также Василь Шайхразиев вручил Благодарственные письма Исполкома Всемирного конгресса татар Председателю Курганской областной Думы
Д.В.Фролову, главе Сафакулевского района А.М.Ахметжанову, главе Альменевского района В.А.Яшникову, главе Шумихинского района С.И.Максимовских, главе Шатровского района Л.А.Рассохину, главе Шадринского района С.В.Копылову, главе г.Шадринска В.Н.Ермишкину, индивидуальному предпринимателю А.М.Исламову, директору общества с ограниченной ответственностью Научно-производственной фирмы «МКТ-АСДМ» И.Р.Чиняеву, Г.Г.Мурадымову, главе Целинного района А.В. Сытову.