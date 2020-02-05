Сегодня в рамках рабочей поездки в г. Нижневартовск Василь Шайхразиев встретился с активом татарских общественных организаций Уральского федерального округа. Встреча состоялась в стенах офиса Татарской национальной культурной автономии города Нижневартовска «Мирас».

На встрече с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар приняли участие руководители и актив татарских общественных организаций из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Томской областей и ХМАО-Югра.

Василь Шайхразиев проинформировал собравшихся о сегодняшней встрече с членами Оргкомитета по проведению XXI Федерального Сабантуя и призвал принять активное участие в ее подготовке. Также председатель Нацсовета представил татарскому активу Уральского федерального округа Рината Насырова в новой должности: напомним, с 2019 года он является официальным представителем Конгресса татар в Тюменской области.

В ходе беседы с активом Председатель Нацсовета призвал уделить особое внимание таким мероприятиям, как «Джалиловские чтения», конкурсу «Татар кызы» и акции «Татарский диктант». «В прошлом году в образовательной акции «Татарча диктант» приняли участие 85 тысяч человек, а в этом году наша цель – собрать 100 тысяч участников», — отметил В.Г.Шайхразиев.

Также в ходе встречи Василь Шайхразиев рассказал о важности текущего года, так как в 2020 г. пройдет Всероссийская перепись населения, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие образования ТАССР. Забегая вперед, он отметил и о предстоящем юбилее со дня принятия ислама государством Волжская Булгария. Напомним, в 2022 году этой знаменательной дате исполняется 1100 лет.

В завершение встречи Василь Шайхразиев призвал руководителей к более активному информированию о проведенных мероприятиях в регионах и сотрудничеству с редакцией газеты «Татарлар», а также сайтом Всемирного конгресса татар.

Напомним, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев продолжает рабочие поездки по регионам России. Сегодня он находится с рабочей поездкой в Нижневартовске.