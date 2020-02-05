enrutat
Главная / Василь Шайхразиев встретился с членами Оргкомитета по проведению XXI Федерального Сабантуя
Василь Шайхразиев встретился с членами Оргкомитета по проведению XXI Федерального Сабантуя

Василь Шайхразиев встретился с членами Оргкомитета по проведению XXI Федерального Сабантуя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Конгресс яналыклар, Төп яңалыклар, 05.02.2020 0 30

В рамках рабочей поездки в город Нижневартовск заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в заседании Оргкомитета по проведению XXI Федерального Сабантуя.

В ходе заседания с докладами об этапах подготовки к празднованию Сабантуя выступили председатель общественной организации «Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовск «Мирас», член Национального Совета Всемирного конгресса татар» Рафаил Мухаметзянов, а также заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска Ирина Воликовская.

Согласно Рафаилю Мухаметзянову, на сегодняшний день татары составляют порядка 10% населения Ханты-Мансийского автономного округа. Председатель общественной организации «Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовск «Мирас» выразил благодарность руководству города за возможность проведения национального татарского праздника в Нижневартовске.

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска Ирина Воликовская подчеркнула, что Сабантуй проводится в Нижневартовске на протяжении 34 лет. На данный момент уже известны места проведения праздника, а также ведутся переговоры с руководством города по организации мероприятия на должном уровне.

Председатель Национального Совета отметил, что Сабантуй является не только развлекательным мероприятием, но и площадкой для ознакомления с потенциалом местных предпринимателей. «Должны быть созданы соглашения между различными предприятиями двух республик», — сообщил Василь Шайхразиев.

Глава города Нижневартовска Василий Тихонов также отметил важность проведения Сабантуя: «Даже спустя 10 лет люди должны с радостью вспоминать это событие».

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.