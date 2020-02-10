Сегодня в рамках программы рабочего визита в Кемеровскую область заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с представителями татарской общественности Кемеровской области. Встреча состоялась в мечети «Мунира» г. Кемерово.

Поприветствовав актив Кемеровской области, Василь Шайхразиев поделился с присутствующими о недавней встрече с Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Согласно председателю Национального Совета, Сергей Евгеньевич осведомлен обо всех национальных мероприятиях и старается принимать в них участие.

Также в ходе встречи Василь Шайхразиев рассказал о важности текущего года, так как в 2020 г. пройдет празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие образования ТАССР. Кроме того, председатель Национального совета подчеркнул, что флаг 100-летия ТАССР будет пронесен по всем федеральным округам.

«В этом году состоятся выборы Президента РТ. Призываю всех быть едиными в этот период», — добавил Василь Шайхразиев.

Далее речь зашла о Всероссийской переписи населения. «Необходимо всегда оставаться верным своей нации», — сказал Василь Шайхразиев. Также он подчеркнул важность создания молодежного крыла, чтобы в дальнейшем были достойные продолжатели общественной деятельности.

В завершении встречи Василь Шайхразиев уделил особое внимание таким мероприятиям, как «Джалиловские чтения», конкурсу «Татар кызы» и акции «Татарский диктант»: «В прошлом году в образовательной акции «Татарча диктант» приняли участие 85 тысяч человек, а в этом году наша цель – собрать 100 тысяч участников».