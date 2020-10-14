Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с татарскими активистами Курганской области. Напомним, Василь Шайхразиев вчера прибыл в Зауралье с рабочим визитом.

Председатель Нацсовета рассказал соотечественникам о деятельности Конгресса татар и реализуемых проектах.

Татары Курганской области отметили, что открытие у них Центра татарской культуры радостное событие. Сейчас важно правильно организовать его деятельность, отметили он. Соотечественники, в свою очередь, пообещали оказывать посильную помощь и выразили желание активно участвовать в мероприятиях.

— Открылся Центр татарской культуры — родился новый ребенок. Сейчас его воспитание на плечах определенных людей. Важна не оболочка, а начинка, — подчеркнули собравшиеся на встречу.

Также соотечественники рассказали о том, что в Курганской области имеются трудности с организацией обучения татарскому языку. Василь Шайхразиев отметил, что в этом вопросе необходимо активнее работать с родителями. Он подчеркнул, что необходимо собрать от них заявления и тогда появится возможность организовывать преподавание родного языка.

Во время встречи также речь зашла о проведенном в 2018 году в Альменевском районе Курганской области Всероссийского Сабантуя татарских сел. Было отмечено, что проведен был праздник достойно. Василь Шайхразиев предложил включить проведение Сабантуя в областную программу. Он отметил, что в этом случае статус праздника будет выше. Вице-премьер Курганской области отметил важность сохранения Сабантуя как сельского праздника, который объединяет все народы. Его необходимо проводить где-то в селе близ города Кургана. Если будет Концепция и четкая программа, то Губернатор обязательно поддержит организацию Сабантуя, сказал он.