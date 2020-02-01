Сегодня в рамках рабочего визита в Приморский край заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с заместителем председателя Правительства Приморского края Константином Шестаковым.

В ходе встречи председатель Нацсовета ознакомил руководителя края с деятельностью Всемирного конгресса татар, рассказал о традиционных встречах, проводимых в федеральных округах России. Также Василь Шайхразиев затронул вопрос строительства мечети «Казань» во Владивостоке: он передал готовый проект и все нужные документы по строительству.

Константин Шестаков ответил, что соответствующий запрос отправлен в Миноборону РФ и будет рассмотрен в ближайшее время. Также на встрече были затронуты оргвопросы по проведению мероприятий, приуроченных к 100-летию образования ТАССР.

Василь Шайхразиев выразил благодарность руководству края за чудесный Федеральный сабантуй, который проходил в 2012 году во Владивостоке, и пользуясь случаем, пригласил на очередной праздник татарского народа Федеральный Сабантуй, который будет проходить в этом году в Москве.

На встрече также приняли участие заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев, председатель общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил» Рамиль Кильмухаметов, председатель попечительского совета РНКАТ Сахалинской области Эльмир Валитов, Член совета Региональной национально- культурной автономии татар Сахалинской области Фарит Фарисов.

Встреча состоялась в здании Правительства Приморского края.