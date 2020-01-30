Василь Шайхразиев встретился с руководством Республики Бурятия

Сегодня в рамках рабочего визита в Республику Бурятия заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия — Руководителем Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия Баиром Цыреновым.

В ходе беседы были обсуждены вопросы укрепления партнерской деятельности между регионами в государственных и общественных структурах. Василь Шайхразиев, в свою очередь, отметил о важности текущего года, так как в этом году пройдет Всероссийская перепись населения, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также 100-летие образования ТАССР. Также председатель Нацсовета поблагодарил Правительство Бурятии за содействие в деятельности национально-культурной автономии татар Бурятии, которая является одной из образцовых в РФ.

В свою очередь, Баир Цыренов отметил активную деятельность местной автономии татар, имеющей большой авторитет в республике. «Мы поддерживаем друг друга в проведении разных мероприятий. Что касается вопроса сохранения Бурятского языка, мы берем пример от Татарстана и Башкортостана. В 2023 году мы будем отмечать 100-летие образования Республики Бурятия и с удовольствием приглашаем Вас принять в нем участие», — сказал Баир Цыренов.

Позже председатель Нацсовета встретился с мэром г. Улан-Удэ Игорем Шутенковым. На встрече руководители беседовали о социально-экономическом развитии двух регионов. Василь Шайхразиев ознакомил мэра с разными проектами и программами, осуществляемыми в Татарстане.