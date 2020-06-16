Вчера на 71-ом году жизни не стало татарского писателя Ахмета Дусайлы

Вчера, 15 июня, на 71-ом году жизни не стало татарского писателя Ахмета Дусайлы.

Ахмет Дусайлы (Ахметжан Хасанович Хамадишин) родился 20 августа 1949 года в селе Дусаево Муслюмовского района Татарстана. Он прошел интересный жизненный путь, осваивая множество профессий.

В начале 80-ых годов прошлого века, когда Ахмет Дусайлы работал на КамАЗе, он написал свой первый рассказ. С тех пор он не прекращал писать сочинения, стихи, но главным направлением творчества он выбрал прозу. Первые рассказы и очерки опубликованы в районных газетах Муслюмовского и Тукаевского районов Татарстана, в журналах «Ялкын», «Казан утлары», «Аргамак», «Идель», в сборниках «Афганские краски» (1991), а в 1992 году в издательстве «КамАЗ» была опубликована самостоятельная книга повестей и рассказов. Писателю были присущи преданность своему делу, огромная ответственность, любовь к людям. Его творческая деятельность по праву стала незаменимым национальным достоянием нашего народа.

Похороны писателя состоятся 17 июня в селе Баек Муслюмовского района.

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