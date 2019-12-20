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Ветеран Великой Отечественной войны Хаким Биктеев: «Мы должны быть едины!»

Ветеран Великой Отечественной войны Хаким Биктеев: «Мы должны быть едины!»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.12.2019 0 14

Сегодня председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ринат Закиров встретились с ветераном Великой Отечественной войны Хакимом Биктеевым.

  • Хаким Биктеев — офицер одной из первых советских военных комендатур в Кёнигсберге военной комендатуры города-крепости Кенигсберг, основатель религиозной организации мусульман области.

Хаким Биктеев приехал в Казань по случаю старта празднования 100-летия ТАССР. Здесь он принял участие и в мероприятиях, организованных Всемирным конгрессом татар.

В ходе встречи Хаким Биктеев поднял вопрос переписи населения в 2020 году, отметив, что татары должны быть в этот момент едины как никогда. Как ветеран войны, он напомнил о праздновании 75-летия Великой Победы, которая состоится в следующем году.

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в свою очередь, поблагодарил ветерана за вклад в сохранение татарского языка в Калининградской области и пожелал ему здоровья и благополучия.

  • Хакиму Биктееву посвящен документальный фильм «Боль войны», созданный творческой киногруппой ДУМ РФ.

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