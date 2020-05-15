Ветерану спорта в Нурлатском районе вручили памятный знак в честь 100-летия ТАССР

Почетный гражданин Нурлата Марат Летфуллин, в свое время игравший в составе футбольной команды района, отметил 85-летний юбилей.

Глава Нурлатского муниципального района Алмаз Ахметшин побывал в гостях у ветерана спорта района Марата Саетгараевича Летфуллина по случаю его юбилея. Глава района вручил Летфуллину памятный знак «100 лет образованию ТАССР», выразил свои теплые пожелания и признательность за большой вклад в развитие спорта.

Вместе с тем, накануне Дня семьи, чета Летфуллинных отпраздновала семейный юбилей – 55 лет. Марат Саетгараевич и Сария Масалимовна вырастили двух дочерей, имеют внуков, одного правнука.

Также Летфуллиных поздравили начальник отдела по делам молодежи и спорту Румия Фатхутдинова и председатель Совета ветеранов района Разия Садретдинова.

Марат Летфуллин – ветеран труда и спорта района, отметивший 85-летний юбилей. Помимо того, что в свое время он выступал в составе районной команды по футболу, Марат Саетгаравич приложил много сил для изучения истории футбола. Он хорошо знает каждый этап развития этого вида спорта в районе, футболистов Нурлата – результатом его работы стали стенд и 7 альбомов с фотографиями.

Марат Летфуллин по сей день активно сотрудничает с Региональным музеем истории Закамья и города Нурлат, местными средствами массовой информации, отделом по делам молодежи и спорта, Советом ветеранов района. В свои 85 лет он живо интересуется всеми новостями в мире спорта, участвует в районных мероприятиях и ведет активную жизнь.

Чествование семейных династий в различных сферах и отраслях деятельности проводится по инициативе и поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

minsport.tatarstan.ru