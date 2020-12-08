Сегодня в селе Баюково Муслюмовского района состоялось знаменательное событие. Ветерану Великой Отечественной войны Гиндулле Сахипову был вручен орден Красной Звезды. Награда была присуждена ему еще в 1945 году за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с врагом.

1 мая 1945 года в районе р. Мендзендорфна в момент артиллерийского налета противника, красноармеец Сахипов, оставшись у миномета один под градом пуль и сильным артиллерийским огнем, открыл шквальный огонь из своего миномета и способствовал отражению вражеской контратаки.

6 мая 1945 года в районе немецкой деревни Нигерода Гиндулла Сахипов огнем из своего миномета подавил 2 пулемета, подбил 1 самоходное орудие противника и уничтожил до взвода вражеских автоматчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Гиндулла Сахипов был удостоен ордена Красной Звезды. Однако по ряду причин награда не была вручена. Орден нашел своего хозяина спустя 75 лет.

На торжественном мероприятии, прошедшем в селе Баюково, принял участие заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. На встрече также присутствовал военный комиссар Татарстана генерал-майор Сергей Погодин. Руководители вручили ветерану Великой Отечественной войны почетную награду.

В настоящее время Гиндулла Сахипов проживает в селе Баюково с женой Назибой Сахиповой. Они воспитали троих детей. Дети и внуки регулярно навещают семейную пару.