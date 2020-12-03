ВИДЕО: Альметьевский детсад стал одним из лучших в Татарстане в методике обучения родному языку

Пальчиковые игры, стихотворения и сказки — в этом садике изучение татарского языка проходит легко — в игровой форме. В садике сформированы две русские группы и 10 татарских групп – в них дети проходят обучение полностью на татарском.

По-татарски дети здороваются и прощаются, желают приятного аппетита и общаются со всеми сотрудниками детского сада. С родителями персонал тоже всегда общается на татарском — подают детям пример. Занятия в младших группах проходят по 15 минут, а в старших группах – по 25.

Статус татароязычного 58-й детский сад получил в 1996 году, и в настоящее время здесь язык изучают более 300 детей.

В 2015 году он стал первым в Альметьевске, получившим награду от Всемирного конгресса татар за патриотическое воспитание детей. А в этом году детский сад получил грант за лучшую организацию обучения и воспитания детей на родном — татарском — языке. Грант размером 500 тысяч рублей направят на материальное и техническое развитие садика.

Рената Саетгараева, Ильшат Бахтиев

almetievsk-ru.ru