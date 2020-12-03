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ВИДЕО: Альметьевский детсад стал одним из лучших в Татарстане в методике обучения родному языку

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 03.12.2020 0 7

Пальчиковые игры, стихотворения и сказки —  в этом садике изучение татарского языка проходит легко — в игровой форме. В садике сформированы две русские группы и 10 татарских групп – в них дети проходят обучение полностью на татарском.

По-татарски дети здороваются и прощаются, желают приятного аппетита и общаются со всеми сотрудниками детского сада. С родителями персонал тоже всегда общается на татарском — подают детям пример. Занятия в младших группах проходят по 15 минут, а в старших группах – по 25.

Статус татароязычного 58-й детский сад получил в 1996 году, и в настоящее время здесь язык изучают более 300 детей.

В 2015 году он стал первым в Альметьевске, получившим награду от Всемирного конгресса татар за патриотическое воспитание детей.  А в этом году детский сад получил грант за лучшую организацию обучения и воспитания детей на родном — татарском — языке. Грант размером 500 тысяч рублей направят на материальное и техническое развитие садика.

Рената Саетгараева, Ильшат Бахтиев

almetievsk-ru.ru

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