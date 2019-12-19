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ВИДЕО: Чем запомнился татарам прошедший в Эстонии Всеевропейский Сабантуй?

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 19.12.2019 0 3

Впервые столица Эстонии -Таллинн открыл свои двери для гостей Всеевропейского «Сабантуя», который состоялся 16 июня 2019 года на Башенной площади.
Фестиваль проходила при поддержке города Таллинна и лично под руководством мэра, г.Михаила Кылварта.
Мероприятие собрало около 3000 человек, среди гостей — из Республики Татарстан,  представителей европейской диаспоры татар из Германии, Бельгии, Польши, Чехии, Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии и, конечно, из Татарстана.

Цель Сабантуя — обогатить культурный ландшафт, познакомить с этносом и его культурой, помочь местным татарам сохранить самобытность своего народа.
Татары Эстонии насчитывают более 600-летнюю историю, о чем говорит наличие в центре города одноименного квартала и улицы Tatari (Татары с эст.яз.). Уже сменилась не одна волна вновь прибывших татар, что позволило укрепить и разнообразить диаспору.

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