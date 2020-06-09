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ВИДЕО: «Истории Татарстана». Сквер Вахитова

ВИДЕО: «Истории Татарстана». Сквер Вахитова

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 09.06.2020 0 5

Что находилось на месте Сквера Мулланура Вахитова в Казани? Кем был Вахитов и как его имя связано с башней Сююмбике?

Ответы — в видеогиде хоккейного комментатора, предпринимателя Ильи Тагирова.

Инициаторами проекта «Истории Татарстана», посвященного 100-летию образования ТАССР, выступили сообщество блогеров Татарстана и коммуникационное агентство «К9».

Известные артисты и музыканты, знаменитые спортсмены, лидеры общественного мнения и просто жители нашей республики расскажут о своих любимых местах Татарстана. Все истории опубликуют в официальном аккаунте проекта «Истории Татарстана» в Instagram.

К проекту можете присоединиться и вы. Расскажите в соцсетях о своей любимой улице или месте и поставьте хэштеги #ИсторииТатарстана #ПоТатарстану #100ЛетТАССР.

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