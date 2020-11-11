ВИДЕО: Как сохранить самое ценное — память и межнациональную дружбу? Каким опытом может поделиться Татарстан?

Tatarstan Today. Открытый миру. (Наследие)

Как сохранить самое ценное — память и межнациональную дружбу? Каким опытом может поделиться Татарстан и какую оценку развития Республики дает вице-премьер российского Правительства Татьяна Голикова? Об интересных деталях, которые связывают историю и культуру, о людях, желающих результата, о 10-летии со дня основания фонда «Возрождение» — в новом выпуске «Татарстан сегодня. Открытый миру. С Диной Газалиевой» — «Наследие». Автор идеи и ведущая проекта Дина Газалиева — Заместитель Генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти (в г. Москва) медиахолдинга «ТНВ», заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.