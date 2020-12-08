ВИДЕО: Какое татарское блюдо у Мэра Измира самое любимое и что интересно в Измире с туристической точки зрения

Промышленно развитые регионы двух стран — турецкий Измир и Татарстан связаны зримыми и незримыми нитями. Об общей истории и вкусах, людях, которые создают новые совместные проекты и многом другом — в этом выпуске авторской программы Дины Газалиевой «Tatarstan Today. Открытый миру». Ведущая программы делает акцент на человеческие взаимоотношения, связывающие две стороны. А так же на общих перспективах и точках роста. Какое татарское блюдо у Мэра Измира самое любимое и что интересно в Измире с туристической точки зрения… Автор идеи и ведущая проекта Дина Газалиева — Заместитель Генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти (в г. Москва) медиахолдинга «ТНВ», заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.

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