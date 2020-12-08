ВИДЕО: Казанский татарин женился на сибирской татарке! В Казани состоится премьера спектакля «Туй»

Казанский татарин женился на сибирской татарке! Национальные традиции, богатые обычаи, исторические костюмы, предметы быта прошлой эпохи — всё это в одном хореографическом спектакле. В Казани готовят премьеру постановки «Туй», что в переводе означает свадьба. Государственный ансамбль песни и танца задумал уникальное представление. Для этого пришлось изучить архивы, поднять документы и фотографии, сшить 300 костюмов и заказать музыкальные инструменты даже из Казахстана.

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