enrutat
Главная / ВИДЕО: Казанский татарин женился на сибирской татарке! В Казани состоится премьера спектакля «Туй»

ВИДЕО: Казанский татарин женился на сибирской татарке! В Казани состоится премьера спектакля «Туй»

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 08.12.2020 0 10

Казанский татарин женился на сибирской татарке! Национальные традиции, богатые обычаи, исторические костюмы, предметы быта прошлой эпохи — всё это в одном хореографическом спектакле. В Казани готовят премьеру постановки «Туй», что в переводе означает свадьба. Государственный ансамбль песни и танца задумал уникальное представление. Для этого пришлось изучить архивы, поднять документы и фотографии, сшить 300 костюмов и заказать музыкальные инструменты даже из Казахстана.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.