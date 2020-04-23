ВИДЕО: Кулинарный этап «Татар кызы 2020». Диана Гатина

Татарская кухня богата сладостями. Визитной карточкой Пермских татар, а именно ирено-сылвенских татар является многослойный пирог Как бəлеш. Для пирога выпекаются коржи и готовится начинка из сушёных ягод и фруктов, добавляется также халва. Рецепт же у каждого района может отличаться.

Как бəлеш – обязательный атрибут всех праздников не только в прошлом, но и сегодня.

Ингредиенты:

400 г маргарина

0,5 л сметаны

4 яйца

500 г муки

1 п разрыхлителя

2 п ванилина

Сахар по вкусу

Сухофрукты и сушёные ягоды для начинки

Для начинки можно использовать любые сухофрукты и сухие ягоды. У меня это чернослив, курага, чёрный и белый изюм, сушеные вишня и малина. Каждый отдельный вид ягод и фруктов необходим для одного слоя пирога, поэтому готовится отдельно. Предварительно замоченные сухофрукты пропустить через мясорубку и замешать с сахаром по вкусу.

Для теста смешать вместе маргарин и сметану, добавить яйца, перемешать, постепенно всыпать муку с разрыхлителем, ванилином и сахаром. Замешать некрутое тесто, раскатать тонкие коржи и выпекать 10-15 минут при 180 градусах.

Когда коржи готовы, сформировать пирог. Слой начинки из одного вида ягод чередуется с коржами пирога. В конце можно украсить верхнюю часть полосками, цветами, листьями из теста, посыпать кондитерской посыпкой.

Приятного чаепития!