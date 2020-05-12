ВИДЕО: Марафон — «Песни Победы»!

Все учреждения культуры Тарского района Омской области перешли в режим удаленной работы, в связи самоизоляцией на территории нашей области. Творческие работники предлагают разные форматы и идеи взаимодействия с аудиторией в социальных сетях, на сайтах учреждения и с помощью бесплатных сервисов, которые позволят оставаться на связи с участниками художественной самодеятельности.

Специалисты ОНК «Дом Дружбы» города Тары запустили песенный марафон «Песни Победы»! В своей группе «ВКонтакте» каждый желающий может поместить поздравления с Днем Победы и видеозапись песни в своем исполнении. Наверняка у многих есть любимые композиции военных лет, современные или советские произведения «о героях былых времен». Организаторы марафона призывают подарить песни Победы друг другу, ветеранам и всем, кто прошел тяжелое военное и послевоенное время!

Центр татарской культуры ОНК «Дома дружбы» принял активное участие в песенном марафоне. Олеся Саттарова вместе со своей доченькой Алией исполнили знаменитую песню «Катюша» на татарском языке, а народный вокальный ансамбль «Нур» представил старинную татарскую песню «Минем газаплар», записанную на территории Тарского района в деревне Ишеево. Эту песню пели деревенские женщины, которые проводили своих мужей, сыновей, братьев на войну. Говоря о героических подвигах наших солдат в годы войны, особенно хочется сказать и о трудовых подвигах женщин. Многое пережили наши они в годы Великой Отечественной войны. Какая тяжесть легла на их хрупкие плечи! Вместе с воинами они приближали победу, кормили и одевали защитников Родины. Переживали и волновались за мужчин, ушедших на фронт!

Сохранение старинных татарских аутентичных песен – это еще одна задача в работе Центра татарской культуры «Нур».

Специалисты ОНК «Дома дружбы» находясь на самоизоляции, нашли в этой ситуации и положительные моменты, позволяющие привлечь новых пользователей в своих группах в социальных сетях и расширить аудиторию на собственных сайтах. Мы имеем сегодня возможность как можно больше и подробнее рассказать о работе ОНК «Дома дружбы», о его национальных центрах, о его коллективах и талантливых участниках, заинтересовать и найти своего потенциального зрителя, нового участника интересной, увлекательной творческой жизни. Мы приглашаем жителей нашего района принять участие в конкурсах и мастер-классах в онлайн режиме, т.е. не выходя из дома.

Примите наши искренние поздравления с Днем Великой Победы! День Победы — это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших предков, за мир без войны! Желаем здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и уверенности в завтрашнем дне!

Г.М.Сатышева

Методист Центра татарской культуры «Нур»