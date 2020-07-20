ВИДЕО: Марат Ахметов: «Татарский не нужен никому, кроме татар»

Символично, что накануне прошло первое заседание Комиссии по сохранению и развитию татарского языка. Напомним, с инициативой создания органа выступил государственный советник республики Минтимер Шаймиев еще весной. 35 членов разделили на четыре рабочие группы.

«Татарский не нужен никому кроме татар» — этой фразой Марат Ахметов начал первое заседание Комиссии по сохранению и развитию татарского языка. Еще в марте этого года специальную комиссию по сохранению и развитию предложил создать государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

— Давайте создадим из авторитетных, постоянно действующую комиссию и проблемы все будем знать, об образовании и сохранении родного языка. Она должна быть, — заявил государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Рустам Минниханов тогда это предложение поддержал. И сегодня первое заседание комиссии по сохранению и развитию татарского языка прошло под председательством Марата Ахметова. В составе — 35 человек и 4 рабочие группы. У каждой — четкий вектор. Национальное образование, культура и СМИ, профобразование и подготовка кадров, работа с органами государственной власти.

— Глобально это снижение духовной потребности. Часть татарского населения даже при обучении своих детей, считает: «А что мне по жизни дает татарский язык?». Потребительское отношение, к своему родному языку, языку матери, — говорит заместитель председателя госсовета РТ Марат Ахметов.

Не смотря на то, что книга «Татарский мир» — это первое заседание — обсуждение было бурным. Подняли много наболевших вопросов: бюджетные места для студентов обучающихся на татарском, дополнительные баллы за сдачу ЕГЭ, создание татароязычных групп в детских садах. Ну и самое простое с чего можно начать — использовать два госязыка в выступлениях представителей госвласти.

— У нас из всех депутатов 65 — татары. Где написано, что нельзя им выступать на татарском языке. Я посмотрел статью Конституции, там черным по белому написано — республики вправе устанавливать свои государственные языки в органах государственной власти, в госучреждениях, — заявил депутат госсовета РТ Камиль Нугаев.

Еще одна из проблем в Татарстане: в 21 районе республики нет татарских школ и лишь 50 тысяч учеников грызут гранит науки на родном языке. Это лишь каждый пятый.

— Мы говорим очень правильные вещи, звучат очень нужные для нас слова, но перерастут ли слова в реальные действия — это и есть основная проблема. Задачи есть, теперь надо думать, как с этими задачами справиться, — говорит член комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Разиль Валеев.

Уже на первом заседании Марат Ахметов предложил конкурс на получение весомого гранта — полмиллиона рублей за лучшее художественное произведение на татарском языке. Главный критерий — оно должно привлечь миллионы читателей.

Прошло первое заседание Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка. Пока из конкретных задач одна — всем четырем рабочим группам начать вносить предложения. Каждое будет рассматриваться. В случае принятия, все вопросы, связанные с внедрением и финансированием, будут решаться на самом высоком уровне.