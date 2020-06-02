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ВИДЕО: Марат Башаров: «Горжусь, что я татарин»

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Репортаж, «К 100-летию образования ТАССР», 02.06.2020 Комментарии к записи ВИДЕО: Марат Башаров: «Горжусь, что я татарин» отключены 22

Знаменитый российский актер Марат Башаров поздравил Республику Татарстан со 100-летием. Поздравление он опубликовал на своей странице Instagram.

«Дорогой мой, волшебный, любимый, родной Татарстан, я поздравляю тебя от всего сердца с юбилеем», — сказал Марат Башаров. Он пожелал всем жителям счастья и добра.

«Я горжусь, что я татарин, мусульманин», — заметил Башаров. По его словам, он счастлив, что именно Республика Татарстан первой наградила актёра званием Заслуженного артиста. Этот титул он получил в 2012 году.
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