ВИДЕО: Марат Башаров: «Горжусь, что я татарин»

Знаменитый российский актер Марат Башаров поздравил Республику Татарстан со 100-летием. Поздравление он опубликовал на своей странице Instagram.

«Дорогой мой, волшебный, любимый, родной Татарстан, я поздравляю тебя от всего сердца с юбилеем», — сказал Марат Башаров. Он пожелал всем жителям счастья и добра.

«Я горжусь, что я татарин, мусульманин», — заметил Башаров. По его словам, он счастлив, что именно Республика Татарстан первой наградила актёра званием Заслуженного артиста. Этот титул он получил в 2012 году.