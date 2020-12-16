ВИДЕО: Мастер-класс по выпечке трехслойного татарского пирога

Чаепитие — это важный ритуал в жизни татарского народа.

Гостей встречали неизменной чашкой чая и сопутствующими яствами, независимо от времени суток и значимости гостя. «Уважить гостя» значило напоить чаем.

За чаепитием обсуждалась жизнь деревни, заключались важные сделки и решалась судьба молодоженов.

Было принято выпить минимум три чашки. Если гостя чтили и хотели, чтобы он остался подольше, то наливали чаю чуть больше половины, чтобы чай не остыл за разговорами. Если же хозяева торопились, то наливали полную чашку. Так гость понимал, что его визит ограничен. Чай разливала хозяйка или ее помощники — это зависело от благосостояния семьи и повода для чаепития.

На столе не было ни ножей, ни вилок — только ложки. Никаких острых предметов — согласно религиозным предписаниям. Зачастую чаепитие заменяло полноценный прием пищи, потому что на столе были пироги и сладости. А еще гостям не следовало выходить из-за стола, пока не закончит трапезу хозяин или хозяйка.

К традиционному татарскому чаепитию предлагаем вам рецепт национального трехслойного пирога.